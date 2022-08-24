رفع وإزالة 110 حالة إشغال طريق بعدد من شوارع مدينة ناصر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.



وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع وإزالة إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع ومداخل ومحاور المدينة، وشارع جمال عبد الناصر وشارع البنك الأهلي القديم، تحت إشراف مصطفى الدمرداش نائب رئيس المركز، وبمعاونة مسؤولي البيئة والإشغالات والإعلانات بالوحدة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 110 حالة إشغال بتلك المناطق، وتحرير 48 محضراً لمخالفات إشغال طريق وإلزام الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، فضلا عن إزالة معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار في أماكن غير مخصصة للانتظار.



