اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الأوكرانى: تلقينا 3 مليارات دولار مساعدات من الولايات المتحدة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 06:46 م
رئيس الوزراء الأوكرانى: تلقينا 3 مليارات دولار مساعدات من الولايات المتحدة الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، عن تلقي كييف 3 مليارات دولار كمساعدات من الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم

وقال رئيس الوزراء الأوكراني : اليوم، دخلت 3 مليارات دولار من منح الولايات المتحدة ميزانية الدولة من خلال البنك الدولي، وهذه هي الشريحة الأولى من 4.5 مليار دولار إضافية من الدعم المباشر للميزانية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن، إن على روسيا التوقف عن "الابتزاز النووي" ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وطالب فولوديمير زيلينسكي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف الدائم على محطة زابوريجيا .

وتابع فولوديمير زيلينسكي: روسيا عاودت قصف السكك الحديدية في دنيبروبتروفسك.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة