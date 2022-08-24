حبس تشكيل عصابى 4 أيام عقب ضبطهم بـ2 كيلو شابو وأسلحة وذخائر فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بمركز سوهاج، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع بسوهاج، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم مخدر الشابو وأسلحة نارية وذخائر بناحية قرية ونينه الشرقية دائرة مركز سوهاج.



كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع بسوهاج قد تمكنوا عقب تبادل لإطلاق النار من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 عاطلين بناحية قرية ونينة الشرقية دائرة مركز سوهاج وبحوزتهم 2 كيلو من مخدر الشابو بوأسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالى 25000 جنيه ، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة وموازين و4 دراجات نارية بدون لوحات ونتج عن إطلاق النار إصابة أحد المتهمين.



ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابيا يضم 6 عاطلين ببمارسة نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



تم عرض المعلومات وتم التنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير أمن سوهاج، وتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة سوهاج وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.



على الفور تم تشكيل فريق بحث وتم إستهداف المتحرى عنهم عقب تبادل إطلاق النيران وتم ضبط محمد . ح . ا 35 سنة سائق ويقيم ونينه الشرقية زعيم التشكيل، وعمر . ع . ه 33 سنة عاطل ومقيم المزالوه الشرقية دائرة المركز مصاب بطلق بالساق اليمني وحسين . ع . ا 40 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج ، ومحمد . ع . أ 30 سنة عاطل ومقيم المزالوه الشرقية مركز سوهاج، وحسني . م . ز 26 سنة عاطل مقيم ونينه الشرقيه مركز سوهاج، ومصطفى . ا . س 30 سنة عاطل ومقيم قسم ثاني سوهاج بحوزتهم 2 كيلو شابو وأسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالى 25000 جنيه ، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة وموازين ، و4 دراجات نارية بدون لوحات.



بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى و الأبيض بقصد الدفاع والتقطيع للمواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

