تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كلاحين أبنود في قنا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن تنفيذ مديرية الصحة بقنا قافلة طبية متكاملة بقرية كلاحين أبنود التابعة لإدارة قنا الصحية، علي مدار يومي الأربعاء والخميس.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحبة بقنا، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية.



وأوضح صالح، أن مديرية الصحة بقنا تنظم العديد من القوافل في جميع التخصصات لأهالينا في القري والمراكز الاكثر احتياجا وتوفير العلاج بالمجان لهم.









