اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كلاحين أبنود في قنا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:00 ص
تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كلاحين أبنود في قنا قافلة طبية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن تنفيذ مديرية الصحة بقنا قافلة طبية متكاملة بقرية كلاحين أبنود التابعة لإدارة قنا الصحية، علي مدار يومي الأربعاء والخميس.
 
وأشار مدير مديرية الشئون الصحبة بقنا، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية.

وأوضح صالح، أن مديرية الصحة بقنا تنظم العديد من القوافل في جميع التخصصات لأهالينا في القري والمراكز الاكثر احتياجا وتوفير العلاج بالمجان لهم.

 
 


 

 


قافلة طبية

قرية ابنود

صحة قنا اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة