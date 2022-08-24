اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 06:33 م
أكرم القصاص
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"تعليم دمياط" تعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:07 م
"تعليم دمياط" تعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية جانب من المقابلات
دمياط معتز الشربيني

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عقدت اليوم مديرية التربية التعليم بدمياط، بقيادة الدكتور خالد خلف وكيل الوزارة، وحضور اللجنة المشكلة بقرار محافظ دمياط، لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية.

وأكد “وكيل الوزارة” أنه انتهت اليوم اللجنة من مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة ابتدائية.

والتقى “خلف” بالمتقدمين وتناول مهم بعض النقاط الاساسية حول العمل في الوظيفة القيادية الي تتطلب بعض الحكمة في اتخاذ القرار مع مناقشقتهم في كافه السبل التي قد تواجههم خلال شغل تلك الوظائف القيادية.


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