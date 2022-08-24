بسبب الانتقام.. بائع متجول يتخلص من زوج طليقته فى دمياط

دمياط - فريق المحافظات

شهدت مدينة جمصة قيام بائع متجول بالتخلص من زوج طليقته بسبب خلافات بينهما، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهم أمس الأول الأمر الذي دفع الجاني للتخلص من ضحيته بدافع الانتقام.



وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد قيام شخص بالتعدي على آخر مستخدما سلاح أبيض مما أودى بحياته.



وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الإسعاف لموقع البلاغ، والتي قامت بنقل الجثمان لمستشفي كفر سعد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما شكل رجال البحث الجنائي فرقا للبحث عن مرتكب الواقعة.



وروي شهود عيان أن الجاني كان ينوي التخلص من ضحيته بدافع الانتقام بسبب طليقته، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط الجاني تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.