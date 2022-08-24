بدء التقديم للسكن فى المدينة الجامعية بالإسكندرية 10 سبتمبر للطلاب الجدد

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الإدارة العامة للمدينة الجامعية بالإسكندرية قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية اعتبارا من 10 سبتمبر حتى 22 سبتمبر المقبل.

ويقوم الطالب لاستيفاء كافة البيانات والاختام الواردة بطلب الالتحاق دون كشط أو تعديل، كما شددت المدينة الجامعية على أن أية بيانات غير صحيحة بيتم استبعاد الطالب .



كما يقوم الطالب برفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء للتقديم .



خطوات التقديم للمدينة الجامعية لطلاب الثانوية العامة الجدد :

1- يتوجه الطالب الى مكتب المراجعة الالكترونية لمراجعةة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الالكترونية



2- يتوجه الطالب الى مكتب شئون الطلاب لمراجعة وتسليم طلب الالتحاق والمرفقات.





كما اعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الاوراق المطلوبة فى التقديم هى:

1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية

2- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية

3- صورة الاشعار الالكترونى بعد المراجعة

4- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية

5- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية

6- عدد 2صورة ضوئية حديثة+ 8 صورة عند التسكين

7- صورة ما يفيد لتلقى الطالب جرعة تنشيطية لفيروس كورونا

8- حافظة مستندات لتسليم الاوراق بها .





