بالأسماء.. إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 14 شخصا بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، وغيرها من الإصابات، في انقلاب سيارة ميكروباص، كانت متجه إلى مدينة فوة، على طريق كفر الشيخ - دسوق، بعد مستشفى كفر الشيخ العسكري، أمام البنك الزراعي، ودفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ،بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات و العمليتان بالمحافظة وغرفة العمليات بالصحة و إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب الميكروباص، ووجه محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ب رفع درجة الطوارئ داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في ذلك الحادث، والتعامل طبيًا معهم من قبل الفرق الطبية بالمستشفى.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كل من عبده علي أبو دشيش، 52 عام، جمال إبراهيم محمد، 51 عام، جيهان محمد إسماعيل، 42 عام، فوزي أنور إبراهيم، 30 عام، إبراهيم جمعه إبراهيم، 27 عام، محمد شعبان ابو ودن، 29 عام، حسام نصر حسن، 21 عام، محمود أحمد فتحي، 21 عام، محمد محمود عطيه، 43 عاما، نورا عبد الحميد السمكري، 26 عام، عمرو السيد حجازي، 19 عام، وأحمد محمد فتحي ، 27 سنة، ووفاء أحمد توفيق، 40 سنة، ومحمود سالم ليمونة، 20 سنة، وبسيوني عبدالفتاح البيومي 40 سنة، ومعظمهم من مركز فوة، باستثناء شخصين من مركز دسوق.

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات متفرقة في الجسد وكسور في عدة مناطق واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ لحالة، ومعظم الحالات مستقرة، وسيخرج عدد منهم خلال الساعات القليلة القادمة من المستشفى.

كانت محافظة كفر الشيخ، قد أعلنت منذ قليل، عبر غرفة العمليات وإدارة الأزمات، رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى كفر الشيخ العام، وذلك لإستقبال المصابين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص علي طريق كفر الشيخ دسوق بالقرب من البنك الزراعي المصرى.