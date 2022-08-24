اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 06:18 ص
أكرم القصاص
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انطلاق فعاليات"الكشف المبكر عن سرطان الرحم" بمستشفى السنبلاوين العام اليوم

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 06:00 ص
انطلاق فعاليات"الكشف المبكر عن سرطان الرحم" بمستشفى السنبلاوين العام اليوم الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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تنظم مديرية الصحة بالدقهلية بالتعاون مع كلية الطب جامعة المنصورة،  مبادرة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم للسيدات بالمحافظة , حيث تبدأ الحملة زيارة ميدانية اليومالأربعاء بمستشفى السنبلاوين العام .

وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة إن المشروع يهدف الى الحد من انتشار سرطان عنق الرحم عن طريق تدريب أطباء و طبيبات أمراض النساء و تنظيم الأسرة و طب الأسرة على فحص عنق الرحم (بواسطة أختبار حمض الخليك ) أثناء الكشف الموضعى على المترددات و يتم تحويل الحالات الايجابية الى وحدة الأورام بقسم أمراض النسا بجامعة المنصورة حيث يتم التعامل معها فى حضور أطباء وزارة الصحة .

وأضاف " مكين " أن المشروع عبارة عن ثلاث مراحل ,وقد جرى الانتهاء من المرحلة الأولى بالفعل , حيث تم فيها عقد ورش عمل قصيرة تم خلالها تدريب 80 طبيب و طبيبة من 12 ادارة صحية و مستشفى مركزى على أيدى السادة أساتذة وحدة الأورام بقسم أمراض النسا و شمل التدريب محاضرات نظرية و تدريب عملى على الحالات .

من جانبه أوضح دكتور يحيى رميح استشارى النساء والتوليد وعضو اللجنة إلى أن الحملة تعمل على الثلاث مراحل بالتوازى , مشيراً  إلى انهم  حالياً في المرحلة الثانية  حيث يتم تحويل الحالات الأيجابية الى الجامعة و جرى بالفعل اكتشاف عدد كبير من حالات سرطان عنق الرحم التى تم التعامل معها جراحيا .

ولفت رميح " أيضاً إلى تنظيم زيارات ميدانية الى مستشفيات وزارة الصحة بواسطة أساتذة النساء و التوليد بطب المنصورة لمزيد من تدريب الأطباء بالصحة و التغلب على أى معوقات لتمويل الحالات و التعامل معها بالجامعة .وتم عمل زيارات الى المستشفيات الأتية :مستشفى ميت غمر .مستشفى شربين المركزى. مستشفى بلقاس المركزى .المستشفى العام الجديد ( الدولى) .
 


الدقهليه

صحة الدقهلية

جامعة المنصورة

مبادرة الكشف عن السرطان



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