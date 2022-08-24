المتهمان بسرقة مواطن بحلوان: "بنسرق الشخص اللى معاه أى شنط فى الشارع"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بسرقة موطن فى منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وأضافا أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف، وأقرا بأنهما استخدما دراجة نارية أحدهما يستقلها والآخر يقوم بسرقة الضحية الذى تكون بحوزته أى حقائب فى يده أثناء سيره فى الشارع.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى السرقة بأسلوب "الخطف"فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها (حافظة نقود – متعلقاته الشخصية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين، مقيمان بمحافظة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهما (3 حقائب يد – هاتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة المشار إليها، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.