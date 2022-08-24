الفريق محمد حجازي: سلاح الدفاع الجوي الآن يتعامل مع الطائرات وتسليحها بمختلف أنظمته وأنواعه

ماجد تمراز

قال الفريق محمد حجازي، قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش المصري، إن سلاح الدفاع الجوي في الماضي، كان يتعامل مع الطائرات فقط، ولكن الآن، أصبح يتعامل مع الطائرات وما تحمله من أسلحة هجوم جوي حديثة، متعددة الأبعاد وطرق التوجيه، بالإضافة إلى الطائرات الموجهة بدون طيار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني ببرنامج "عن قرب" الذي يذاع على قناة "dmc": "التحدي الأكبر في العالم هي الطائرات الموجهة بدون طيار والنظم غير المأهولة، وتلك النظم تشمل صواريخ بالستية وصواريخ طوافة والأسلحة الذكية، وهي الأسلحة التي تغير طرقها للوصول لهدفها".

وقال: "من التوجيهات الأساسية من القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية، الاهتمام بالفرد المقاتل وبنائه، ولابد أن نشير أن طرفي القدرة، نظم تسليح متطورة، بالإضافة للفرد المقاتل، فكلاهما يتكامل مع الآخر ليعطينا القدرة".