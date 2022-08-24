اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 12:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق محمد حجازي: سلاح الدفاع الجوي الآن يتعامل مع الطائرات وتسليحها بمختلف أنظمته وأنواعه

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:38 م
الفريق محمد حجازي: سلاح الدفاع الجوي الآن يتعامل مع الطائرات وتسليحها بمختلف أنظمته وأنواعه الفريق محمد حجازي
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الفريق محمد حجازي، قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش المصري، إن سلاح الدفاع الجوي في الماضي، كان يتعامل مع الطائرات فقط، ولكن الآن، أصبح يتعامل مع الطائرات وما تحمله من أسلحة هجوم جوي حديثة، متعددة الأبعاد وطرق التوجيه، بالإضافة إلى الطائرات الموجهة بدون طيار.
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني ببرنامج "عن قرب" الذي يذاع على قناة "dmc": "التحدي الأكبر في العالم هي الطائرات الموجهة بدون طيار والنظم غير المأهولة، وتلك النظم تشمل صواريخ بالستية وصواريخ طوافة والأسلحة الذكية، وهي الأسلحة التي تغير طرقها للوصول لهدفها".
 
وقال: "من التوجيهات الأساسية من القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية، الاهتمام بالفرد المقاتل وبنائه، ولابد أن نشير أن طرفي القدرة، نظم تسليح متطورة، بالإضافة للفرد المقاتل، فكلاهما يتكامل مع الآخر ليعطينا القدرة".

الدفاع الجوى

قوات الدفاع الجوى

الجيش المصرى

الفريق محمد حجازى



الموضوعات المتعلقة

القوات المسلحة توقع عقد إنشاء المركز الدولى البحثى والعلاجى للخلايا الجذعية

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:19 م

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:02 م

القوات المسلحة توقع بروتوكولا مع جامعة الإسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:10 م

القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي ضحايا كنيسة أبى سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:35 م

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

السبت، 13 أغسطس 2022 05:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة