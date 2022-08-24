اليوم السابع
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الفريق محمد حجازى: منظومة الدفاع الجوية المصرية معقدة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:40 م
الفريق محمد حجازى: منظومة الدفاع الجوية المصرية معقدة الفريق محمد حجازي
ماجد تمراز

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قال الفريق محمد حجازي، قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش المصري، إن منظومة الدفاع الجوي، منظومة معقدة، لأنها مبنية على تكامل مجموعة من العناصر والمعدات للقيام بمهمة واحدة، وتعقيد المنظومة بُني على أساس أن هناك صراع بين العدائيات الحديثة ومعدات الدفاع الجوي.
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني ببرنامج "عن قرب" الذي يذاع على قناة "dmc": "الصراع بين العدائيات الحديثة والدفاع الجوي يتطلب منظومة متكاملة من عناصر الاستطلاع والإنذار، وصواريخ مضادة للطائرات وعناصر معاونة كعناصر الحرب الإلكترونية والاتصالات وخلافه، وكل ذلك لابد أن يكون متكامل وتحت منظومة قيادة وسيطرة واحدة".
 
وقال: "تعقيد المنظومة يأتي أيضا من تنوع العناصر، سواء منظومات شرقية أو غربية، وكل تلك العناصر تلقي عبء كبير في تكاملها، وأسلوب ضبطها والتعامل معها، والصراع سيظل مستمر، لأن هناك تطور مستمر في العدائيات الحديثة، وتختلف أساليبها وإمكانيتها وأساليب عملها".

الدفاع الجوى

قوات الدفاع الجوى

الجيش المصرى

الفريق محمد حجازى



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