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العربية: اتصال هاتفى يجمع الرئيس الأمريكى بنظيره الأوكرانى غدا الخميس

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:46 م
العربية: اتصال هاتفى يجمع الرئيس الأمريكى بنظيره الأوكرانى غدا الخميس جو بايدن
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتصل بنظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى غدا الخميس.

 

وفى وقت سابق، حمل مقر الدفاع الإقليمى لإقليم دونيتسك، القوات الأوكرانية مسؤولية اندلاع حريق هائل بأحد مراكز التسوق بالجمهورية الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو.

 

وذكر الدفاع الإقليمي ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ أنه نتيجة لاستهداف مباشر من القوات الأوكرانية اندلع حريق كبير في أكبر مركز للتسوق بونيتسك "غالاكتيكا" الواقع في حي لوينسكي بالمدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو مما أسفر عن وقوع خسائر مادية ضخمة.

 

وأوضح أن القوات الأمنية قامت بإخلاء المبنى بشكل كامل فور اندلاع الحريق، مما تسبب في السيطرة على الحريق دون وقوع أي ضحايا تذكر.


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