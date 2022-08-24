الرئيس الأوكراني: ارتفاع حصيلة القصف الروسي على محطة قطارات وسط البلاد إلى 22 قتيلًا

كتب أحمد عرفة

أعلن فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني، ارتفاع حصيلة القصف الروسي على محطة قطارات وسط البلاد إلى 22 قتيلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن، إن على روسيا التوقف عن "الابتزاز النووي" ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وطالب فولوديمير زيلينسكي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف الدائم على محطة زابوريجيا .

وتابع فولوديمير زيلينسكي: روسيا عاودت قصف السكك الحديدية في دنيبروبتروفسك.