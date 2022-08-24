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الداخلية: ضبط 79 قطعة أثرية من العصر الفرعونى بمنزل شخص بالبدرشين

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:23 ص
الداخلية: ضبط 79 قطعة أثرية من العصر الفرعونى بمنزل شخص بالبدرشين تجارة الأثار- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط 79 قطعة أثرية بحوزة شخص بالجيزة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الاتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.
 
وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (عدد 79 قطعة يشتبه فى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
 
بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعونى وبعض العملات للعصر الرومانى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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