التصريح بدفن جثة مهندس سقط من أعلى سقالة بالطابق الثالث فى أخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مهندس مدنى بإحدى الشركات الخاصة أثناء قيامه بمتابعة أعمال صبه الخرسانة مصرعه عقب سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمستشفى الجامعة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بسقوط مهندس من أعلى سقالة بالطابق الثالث بمبنى تحت الإنشاء، مما نتج عنه وفاته وتم نقله للمستشفى الجامعى، ولا توجد شبهة جنائية.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول عماد ا ف ع 23 سنة مهندس مدني بشركة خاصة، ويقيم القليوبية إلى مستشفى سوهاج الجامعة "جثة هامدة" إدعاء سقوط من علو.

بسؤال حسن ا ح س 23 سنة مهندس مدني بذات الشركة، وحسين ا ح س 27 سنة مهندس مدني بذات الشركة، ويقيمان دائرة المركز شاهدى واقعة، بأنه أثناء تواجد المذكور بعمله أعلى سقالة خشبية، لمتابعة أعمال صب خرسانة سقف الطابق الثالث، بمركز الإصلاح والتأهيل بأخميم الجديدة "تحت الإنشاء" اختل توازنه وسقط أرضاً، مما نتج عنه وفاته.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.