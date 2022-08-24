البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. وتغريم "ماريديف" 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 10218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1915 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 12578 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 4134 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3158 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3709 نقطة.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، فرض التزام مالي 10 آلاف جنيه على شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 2 مليون سهم، وشراء الثانية 550 ألف سهم خزينة بنسبة 2.46% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 2 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 370 ألف سهم.

فيما أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، موافقة مجلس الإدارة بإجماع الحضور على بيع عدد 1.9 مليون سهمًا من أسهم الخزينة بالشركة بسعر السوق، وقبول استقالة كل من محمد أشرف عمر وشركة المشاريع والأنظمة المتقدمة "أدكو" من عضوية مجلس الإدارة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الشمس للإسكان والتعمير، أم بي للهندسة 250 ألف سهم، 562.3 ألف سهم، 460.3 ألف سهم، 7131 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 500 ألف سهم، 664.6 ألف سهم، 150 ألف سهم، 188.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الشرقية-إيسترن كومباني، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 986 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 220 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 300 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت، تحقيق مبيعات بلغت 325.9 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو عام 2022 مقابل 106.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي خسائر 117.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 75.8 مليون جنيه.

كما حققت شركة أرابيا انفتسمنتس هولدنج، إيرادات المجمعة بلغت 570 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة انخفاض 28%، عن النصف الأول من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الضغوطات التي تشهدها الأسواق في المرحلة الحالية، وبلغ صافي الربح 36 مليون جنيه منخفضًا بنسبة 15.5% للنصف الأول من عام 2022، ويرجع ذلك إلى استبعاد أرباح شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وإدراجها كاستثمارات متاحة للبيع، وفي حالة استبعاد أثر ذلك تكون الأرباح الفعلية قد نمت بمبلغ نحو 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو 8.5%.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إجمالي إيرادات التشغيل 182 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 159.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام الماضي، وصافي الخسائر بعد الضرائب 105.6 مليون جنيه مقاربة مع أرباح 8.5 مليون جنيه.

من جهة أخرى قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، إن مجلس الإدارة وافق على اختيار بنك الأهلي فاروس للقيام بالدور المنوط به للتفاوض والمفاضلة بين عروض الاستحواذ المقدمة والمحتملة للوصول لأعلى قيمة ممكنة لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين.

فيما قالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إنه لا يوجد أي عروض للاستحواذ على الشركة في الوقت الحالي.

في سياق آخر قالت شركة المجموعة المصرية العقارية، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية؛ لإعداد القيمة العادلة للأصول المعروضة، وذلك لما له من خبرة وسابقة أعمال في أعمال التقييم.