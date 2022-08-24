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الأرصاد: طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة ارتفاع الحرارة - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29.


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