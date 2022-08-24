اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق 10 ورش و15 محلا تجاريا لمخالفة المواعيد الصيفية بمركز المحلة.. صور

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:05 ص
إغلاق 10 ورش و15 محلا تجاريا لمخالفة المواعيد الصيفية بمركز المحلة.. صور تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
 
وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله، نائب رئيس المدينة ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام وتم الليلة غلق  10 ورشة و15 محال تجارى وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 12 لمبة خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
إغلاق 10 ورشة و15 محال تجارىة لمخالفة مواعيد الإغلاق (1)
 
إغلاق 10 ورشة و15 محال تجارىة لمخالفة مواعيد الإغلاق (2)
 
تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية (1)
 
تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية (4)
 

 


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

مجلس الوزراء

مواعيد الغلق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة