إصابة 6 أشخاص فى تصادم مينى باص بسيارة نقل على طريق العلمين

استقبل مستشفى العلمين التخصصى، التابعة لمحافظة مطروح اليوم الأربعاء، 6 مصابين فى حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل بالكيلو 76 الدولي الساحلي وجاري تلقيهم العلاج اللازم.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث بطريق العلمين الدولي الساحلي، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
إصابة 6 أشخاص فى تصادم مينى باص بسيارة نقل على طريق العلمينالأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:57 م
اسعاف - أرشيفية
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استقبل مستشفى العلمين التخصصى، التابعة لمحافظة مطروح اليوم الأربعاء، 6 مصابين فى حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل بالكيلو 76 الدولي الساحلي وجاري تلقيهم العلاج اللازم.
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