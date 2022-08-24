اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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إصابة 6 أشخاص فى تصادم مينى باص بسيارة نقل على طريق العلمين

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:57 م
إصابة 6 أشخاص فى تصادم مينى باص بسيارة نقل على طريق العلمين اسعاف - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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استقبل مستشفى العلمين التخصصى، التابعة لمحافظة مطروح اليوم الأربعاء، 6 مصابين فى حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل بالكيلو 76 الدولي الساحلي وجاري تلقيهم العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث بطريق العلمين الدولي الساحلي، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.





 


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