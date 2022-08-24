إصابة 6 أشخاص فى تصادم مينى باص بسيارة نقل على طريق العلمين

مطروح -فريق المحافظات

استقبل مستشفى العلمين التخصصى، التابعة لمحافظة مطروح اليوم الأربعاء، 6 مصابين فى حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل بالكيلو 76 الدولي الساحلي وجاري تلقيهم العلاج اللازم.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث بطريق العلمين الدولي الساحلي، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.











