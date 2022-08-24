إصابة سيدتين إحداهما بحروق والثانية باختناف فى حريق حوش بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل بناحية نجع الشنشيف دائرة مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، نتج عن الحريق إصابة سيدتين إحدهما بحروق من الدرجة الأولى، والثانية بحالة اختناق، تم نقل المصابتين إلى مستشفى ساقلته المركزى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة المركز، ووجود مصابتين، وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية التبريد بعد إخماده.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل بناحية نجع الشنشيف، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة تهانى ع.ع. 40 سنة بحروق بالوجه والقدمين والذراعين من الدرجة الأولى، وبخيتة ا.أ. 58 سنة بحالة إختناق تم نقل المصابتين إلى مستشفى ساقلته المركزى لتلقى العلاج.

ونتج عن الحريق أيضا نفوق بعض الماشية والطيور وكمية من الغلال، تم إخطار إدارة الطب البيطرى والوحدة المحلية للتعامل مع الطيور والحيوانات النافقة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.