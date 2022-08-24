وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان اليوم، الولايات المتحدة صادرت، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" نحو 23 مليون دولار، مشيرة إلى أن الاتفاقية الجديدة سوف تؤدي لإعادة نحو 335 مليون دولار من الأموال المصادرة إلى الشعب النيجيري.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية وقعتها اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا، السفيرة الأمريكية ماري بيث ليونارد مع السلطات النيجيرية.



ونوهت إلى أنه في عام 2014 ، أصدر القاضي الأمريكي جون بيتس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حكما يقضي بمصادرة 500 مليون دولار في حسابات حول العالم، بعد دعوى مصادرة مدنية لأكثر من 625 مليون دولار ذات صلة بغسيل الأموال والفساد، وتمت إعادة نحو 311 مليون دولار في عام 2020.