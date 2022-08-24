أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء، وجاءت كالتالى-



‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات .

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5جنيها .

‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات .



‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5 جنيهات .

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 17 جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها

- فاصوليا 15‎ جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

