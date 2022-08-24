أخبار × 24 ساعة.. التموين تتعقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى

كتب مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزير الأوقاف يحيل مدير إدارة المقارئ للجنة القيم.. اعرف السبب

الكهرباء: الأحمال تصل لـ 34 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز 13 ألف ميجا

التعليم العالى: 12 ألف طالب سجلوا فى الجامعات الأهلية بتخصصات مختلفة

التعليم: إعلان تفاصيل تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائى قبل بدء العام الدراسى

القوى العاملة توضح حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية فى الكويت

التموين تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى

وزيرة التعاون الدولى: أكثر من 4.7 مليار دولار تمويلات تنموية فى مصر آخر عامين

التعليم ترصد 5 حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة بامتحان الثانوية دور ثان

تنسيق الجامعات 2022.. السيد عطا: لا مد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية

وزير التنمية المحلية يوجه بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة

قبل فوات الفرصة.. سجل رقم المحمول على بطاقة التموين

الصحة: إدخال الخط الساخن 16474 لتلقى بلاغات المواطنين بالمشروع القومى للرعايات والحضانات