اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:28 ص
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21 % زيادة بالمساحات المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان 20/21.. انفو جراف

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:00 ص
21 % زيادة بالمساحات المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان 20/21.. انفو جراف جهاز الإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أعلنت النشرة السنوية لاستصلاح الأراضى عام 2020/2021، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، والمتعلقة بتطور المساحات المزروعة بمشروع المليون ونصف مليون فدان.


ونشر جهاز الإحصاء، بالإنفو جراف أهم هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة 87 ألف فدان، مقابل 81 ألف فدان عام 2019/2020 بنسبة زيادة 7.5%.

مساحة الأراضى المستصلحة
مساحة الأراضى المستصلحة

 

بلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 84.4 ألف فدان بنسبة 96.8% يليها مساحة الأراضى بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة ألف فدان بنسبة 1.2%.

نسبة القطاع الخاص من إجمالي المساحات المستصلحة
نسبة القطاع الخاص من إجمالي المساحات المستصلحة

 

بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 140 ألف فدان، مقابل 115 ألف فدان عام 2019/2020 بنسبة زيادة 21.7% عن العام السابق.

 

بلغت المساحة المستصلحة 512 ألف فدان، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 197 ألف فدان بنسبة 38% تليها محافظة المنيا بمساحة 168 الف فدان بنسبة 33%، ثم محافظـة الوادى الجـديد بمساحة 92 ألف فدان بنسبة 18%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 11%.

 

بلغـت المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية من الأراضى المستصلحة 136 فدان، مقابل 181 فدان عام 2019/2020 بنسبة تراجع 24.9٪.


الأراضي المستصلحة

مشروع المليون ونصف فدان

مشروعات الزراعة

اخبار الاقتصاد



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