وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يكرم الطلاب المشاركين والفائزين فى مسابقتى "كانجارو" و"هيبو" الدولية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء حفل تكريم الطلاب المشاركين والفائزين فى مسابقتى "كانجارو" و"هيبو" الدوليتين فى مجال الرياضيات واللغة الإنجليزية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

و كرم محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء طلاب المشاركين والفائزين فى مسابقتى "كانجارو" و"هيبو" الدوليتين فى مجال الرياضيات واللغة الإنجليزية بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية وأحمد عدنان، مدير التعليم العام بالمديرية والمهندس عبد السميع أبو العلا، رئيس مجلس أمناء طور سيناء وانتصار محمد موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية و فاطمة متولى موجه عام الرياضيات و طارق الصاوي خلف مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية و عزت الصغير مدير إدارة الأمن بالمديرية والطلاب المشاركين والفائزين وأولياء أمورهم ذلك بمسرح مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية بطور سيناء.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم كلمة مقدم الحفل طارق مدير المشاركة المجتمعية ثم فقرات فنية ثم كلمة ضيف الحفل، ورحب محمد عقل وكيل الوزارة بجنوب سيناء بالحضور من الطلاب وأولياء أمورهم ومنسقى المسابقة بالمدارس المشاركة معربًا عن اعتزازه بالطلاب المشاركين والفائزين فى المسابقتين الدوليتين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المسابقات الدولية إثراء الكم المعرفى لدى الطلاب وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى فى مجال التعليم كهدف إستراتيجى كبير لتكوين جودة مخرجات التعلم.

وإنطلقت المسابقة من جنوب سيناء على مستوى الجمهورية نظرًا لمشاركة 77 طالبا وطالبة فى المسابقه اللغة الإنجليزية Hippo 2022 وإشراف 10 منسقين يمثلون فئات المدارس الحكومية و الرسمية والرسمية لغات والخاصة بجميع المراحل التعلي.

وفي نهاية الحفل قام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات التكريم على الطلاب المشاركين بالمسابقتين بينما تم تكريم الطلاب المصعدين للمستوى الثانى دوليا بتوزيع الشهادات والميداليات الفضية والبرونزية عليهم كما تم منح منسقى المدارس شهادات التقدير تقديرًا لجهودهم فى إنجاح المسابقتين.

وجاءت المدارس المشاركة بالمسابقتين كل من مدرسة الزهور الثانوية بنات بإدارة طور سيناء ومدرسة الأمل الرسمية لغات والأهرام الرسمية لغات والمروة المتميزة لغات وعلي مبارك الابتدائية وشرم الشيخ البريطانية وأبو بكر الصديق الرسمية لغات بأبورديس والسيدة خديجة الإعدادية بنات بطور سيناء وسعد زغلول الإعدادية بنات برأس سدر وجمال عبد الناصر الإعدادية بطور سيناء ومسابقة ( الماث) شاركت مدارس شرم الشيخ البريطانية وعلي مبارك الابتدائية وسان جوزيف الخاصة بشرم الشيخ بإجمالي 99 طالب وطالبة.