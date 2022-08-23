اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بمديرى المتابعة ويتفقد المساجد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:15 ص
وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بمديرى المتابعة ويتفقد المساجد وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بمديرى المتابعة
الإسكندرية أسماء على بدر

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 التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أمس الاثنين، بمفتشى جهاز المتابعة بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية لمتابعة تنظيم العمل بالمساجد.

 

وفى بداية اجتماعه وجه الشكر لجهاز المتابعة على جهوده المبذولة فى متابعة تنفيذ كافة التعليمات الوزارية الخاصة بتنظيم العمل فى المساجد وتنظيم الأنشطة الدعوية، مؤكدا انا المسجد والمنبر والمحراب خط أحمر له قدسيته ولن يسمح لغير المرخص لهم من الأوقاف بالاقتراب او العبث بقدسية هذه المقدرات.

 

وشدد على جهز المتابعة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات حال رصد او وجود أية مخالفة للتعليمات ومؤكدا بأن المال العام له قدسيته وحرمته وان الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن واجب دينى ووطنى وعلى الجميع بذل قصارى الجهد للحفاظ عليه والاعتناء به.

 

كما قاموا بجولات مرورية استهدفت عددا من مساجد الادارات الفرعية لضبط سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بالمساجد والتأكد من إقامة الشعائر على أكمل وجه. 

 


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