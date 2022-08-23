وزير التعليم العالى يفتتح مبان طبية خدمية ومستشفى الأورام والحروق

بنى سويف هانى فتحى

شارك المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، افتتاح بعض الأقسام والوحدات الطبية بمستشفى بني سويف الجامعي، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير للمحافظة، والتي تتضمن افتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة بني سويف بجانب تفقد الجامعة التكنولوجية ، جامعة النهضة والجامعة الأهلية ومجمع المعاهد الخاصة بمنطقة بياض العرب الصناعية والقرية الذكية.

افتتح الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة ، مبنى الأورام والحروق علي مساحة 800 متر وتتكون من عدة طوابق، تشمل طابقين لعلاج الأورام، وطابق لعلاج الحروق، وثلاثة طوابق تحتوي على قاعات محاضرات لطلاب كلية الطب، بعد أن تم تجهيزها علي أعلي مستوي، وتتضمن عدة أقسام للعلاج الكيماوى والاشاعي والجراجي، وأسرة للحروق وغرف عمليات،

كما افتتح الوزير يرافقه المحافظ ورئيس الجامعة مبنى العيادات الخارجية الجديد بتكلفة قدرها ٧ مليون جنيه، والذي تم إنشاؤه وذلك وفق أحداث النظم المتبعة في إنشاء العيادات، حيث يتكون المبنى من ثلاثة طوابق، ويضم عدد 30 عيادة تشمل جميع التخصصات بالمستشفى ويستوعب جميع مرضى الخدمات الطبية الخاصة مثل قياس السمع والتخاطب واختبارات الذكاء والأشعة العادية، على أن يتم الاستفادة من المبنى القديم للعيادات من خلال إلحاقه بمستشفى الطوارئ لتصبح طابقين بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.

وتضمنت الزيارة افتتاح محطة توليد الأكسجين الطبي بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيها على مساحة 80 متراً، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم أعلى مستوي من الخدمة الطبية لأبناء المحافظة بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة،

حيث تعمل المحطة على إنتاج وتوفير الأكسجين الطبي لسد احتياجات كافة المستشفيات والوحدات التابعة للجامعة مع ضمان استمراريته على مدار اليوم وبطاقة انتاجية تزيد عن 120 مترمكعب في الساعة الواحدة، من خلال الاعتماد على الهواء الجوي المحيط وليس مصدر خارجي، والتي تتميز بتوافر أعلى معدلات الأمان ومن خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشري، فضلاً عن أنها تساعد بشكل مباشر في تجنب خطورة الاعتماد على مصدر توريد خارج سيطرة المستشفى المباشر.

بتكلفة 170 مليون جنيه افتتاح مستشفى الأورام والحروق

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مستشفى الأورام والحروق، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والإعلاميين.

وثمن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى إنجازات مستشفيات جامعة بنى سويف وحرصها على تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشار الدكتور منصور أن المستشفى تستقبل المرضى بكامل طاقتها الاستيعابية بمعدل يومي يقرب من 60 حالة جرعة علاج كيماوي، و20 حالة متابعة، و10 حالات جديدة ويتم تحضير الأدوية بواسطة جهاز "لامنر فلو" طبقا للبرتوكول العالمي وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المستشفى تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة وإضافة جديدة للخدمات الطبية داخل مستشفيات الجامعة، حيث تم تجهيزها بأحدث الإمكانيات لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أن المستشفى أقيمت على مساحة 800 متر مربع بتكلفه 170 مليون جنيه، وتتكون من ستة طوابق منها طابقين لعلاج الأورام، وطابق لقسم الحروق وثلاثة طوابق قاعات محاضرات لطلبه كليه الطب حيث تضم أربع قاعات تسع كل منها 100 طالب، بالإضافة إلى قاعة كبير للامتحانات تسع 235 طالبا، فضلاً عن تجهيزها بأجهزة العلاج الكيماوي والتحاليل والأشعات لمرضى الأورام .



جانب من الافتتاح