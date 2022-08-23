واشنطن تقدم 9 ملايين دولار لدعم جهود مصر فى مواجهة جائحة كورونا

كتبت رباب فتحى

نقلت صفحة السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقع "تويتر" إعلان الحكومة الأمريكية إطلاق برنامجًا بقيمة 9 ملايين دولار (173.4 مليون جنيه مصري) من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للحكومة المصرية لمواجهة وباء كورونا، وسيدعم البرنامج أنظمة الرعاية الصحية في مصر والعاملين بها مع تسريع وتيرة تحقيق أهداف التطعيم في مصر.



السفارة الأمريكية بالقاهرة

وقد صرّحت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية قائلة "سيدعم هذا البرنامج الجديد نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال تدريب المزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتزويدهم بالإمدادات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات لجميع المصريين"، كما أوضحت أن البرنامج "سيعمل أيضا على التأكد من وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وسيوفر معلومات دقيقة عن اللقاحات حتى يشعر الناس بالثقة في تلقي اللقاح كاملاً لأنفسهم ولعائلاتهم. كل هذا سيساعد في إنشاء قاعدة لاستمرار جهود مكافحة كورونا و أي تهديدات أخرى للصحة العامة في المستقبل".

ووفقا لبيان الوكالة الأمريكية للتنمية، قدمت حكومة الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، من خلال الوكالة، أكثر من 64 مليون دولار (1.2 مليار جنيه مصري) لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، كما قامت حكومة الولايات المتحدة بالتبرع بـ 28 مليون جرعة من لقاحات فايزر و جونسون آند جونسون لمصر لإنقاذ الأرواح والمساعدة في منع انتشار المتحورات الجديدة الخطرة.