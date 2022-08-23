نيابة الدخيلة تحبس عاطلا لحيازته 600 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل ، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 4,200,000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.