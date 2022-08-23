مندوب واشنطن بمجلس الأمن: زيارة وفد الوكالة الذرية لمحطة زابوروجيا يجب أن تجري وفقا للسيادة الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكد نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلس أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية يجب أن تجري وفقا للسيادة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن إنه يجب القيام بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة، موضحا أن المنطقة منزوعة السلاح ستساعد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة محطة الطاقة النووية وإجراء تفتيش وتقييم السلامة.

ودعا نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روسيا للموافقة على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشأة مع احترام السيادة الأوكرانية.