اليوم السابع
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مقتل عنصر شديد الخطورة في قنا بعد تبادل اطلاق الرصاص مع الشرطة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:43 م
مقتل عنصر شديد الخطورة في قنا بعد تبادل اطلاق الرصاص مع الشرطة إسعاف- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة) ، سبق إتهامه فى عدد (18) قضية ما بين (سرقة – سرقة بالإكراه – سلاح) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد (4) جنايات (3 سرقات بالإكراه– سلاح) بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – 2خزينة – عدد من الطلقات).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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