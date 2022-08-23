وقال وزير السياحة فى بيرو روبرتو سانشيز، حسبما أورت قناة "فرانس 24" الإخبارية، الثلاثاء، إن الحافلة سقطت في واد عميق يزيد ارتفاعه عن 100 متر، مشيرا إلى أن الضباب كان كثيفا في مكان وقوع الحادث.

ومن جهتها، أوضحت وزارة السياحة أن القتلى الأربعة هم ثلاثة كولومبيين وبيروفي، مشيرة إلى أن الجرحى هم أربعة فرنسيين ويونانيان وكنديان وإسرائيليان وأرجنتينيان وهولندي وإسباني وبيروفيان أحدهما السائق.