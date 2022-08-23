مصادرة 52 غلاية مياه وسخان من 8 مصالح حكومية بالشرقية لترشيد استهلاك الكهرباء

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة متابعة المصالح الحكومية لمتابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، و التي أسفرت عن مصادرة 46 غلاية مياة و 6 سخان حراري من 8 منشآت حكومية .

وجاء في البيان : وجه عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظةالشرقية، بمتابعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من الضغط على الكهرباء وترشيد استهلاكها بصورة عامة والمتابعة المستمرة بجميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطة ترشيد الإستهلاك بإعتبار هذا الأمر قضية قومية مشيراً إلي المتابعة بصفة مستمرة بتنفيذ هذه الإجراءات.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية قيام الإدارة بتشكيل لجان للمرور على عدد من المصالح والهيئات الحكومية والمديريات الخدمية كالآتي: "مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية، مقر الإدارة الصحية بمركز ههيا، مقر الإدارة الصحية بمركز أبو كبير، منطقة بريد جنوب الشرقية، مقر مديرية الإسكان والمرافق بالشرقية، مقر الإدارة البيطرية بمركز أبو كبي، الإدارة التعليمية بمركز أبو كبير، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية".

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد 46 غلاية مياه كهربائية وعدد 6 سخان حراري والذي يؤدي لزيادة استهلاك الطاقة ويمثل خطراً على العاملين وتم التحفظ عليهم بإدارة الأمن بكل جهة.

كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري لمتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وتحرير المحاضر اللازمة لمن يخالف ذلك.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة متابعة خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء وتقليل إستخدام الطاقة بمختلف أنواعها وذلك بالمبانى الحكومية وجميع أجهزة المحافظة والتي تشمل " الديوان العام ، والمراكز والمدن والأحياء ، والمنشآت والخدمات الرياضية وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف بكافة الهيئات الحكومية.