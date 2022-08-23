مسئول سابق بتويتر يفجر مفاجأة: المسئولون أخفوا أوجه قصور فادحة عن الجهات التنظيمية

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت شكوى لمسئول أمنى سابق بشركة تويتر أن المسئولين التنفيذين بالشركة قد ضللوا جهات التنظيم الفيدرالية فى الولايات المتحدة ومجلس إدارة الشركة بشأن أوجه القصور الشديد والفادحة فى دفاعاتها ضد القراصنة، وأيضا جهودها الهزيلة لمحاربة الرسائل العشوائية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن الشكوى جاءت من رئيس الأمن السابق بيتر زاتكو، وهو أحد القراصنة الذى يحظى بشعبية، ويعرف باسم مادج. وتصور الشكو تويتر على أنه شركة فوضوية وبلا قيادة وتعانى من الاقتتال الداخلى، وغير قادرة على توفير الحماية المناسبة لعدد مستخدميها اليوميين البالغ عددهم 238 مليون، بما فى ذلك الوكالات الحكومية ورؤساء الدول وغيرهم من الشخصيات العامة المؤثرة.

ومن بين أخطر الاتهامات التى وردت فى الشكوى، والتي حصلت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها، هي أن تويتر انتهك شروط التسوية التي تعود إلى 11 عاما مع لجنة التجارة الفيدرالية، بالزعم الكاذب أن لديه خطة أمنية قوية. وزعمت شكوى زاتكو أنه حذر زملائه من أن نصف خوادم الشركة تعمل ببرامج قديمة وضعيفة، وأن المديرين التنفيذيين حجبوا حقائق مروعة حول عدد الانتهاكات ونقص الحماية لبيانات المستخدم. وبدلا من ذلك، قدموا لمجلس الإدارة مخططات وردية تقيس تغييرات غير هامة.

واتهمت الشكوى أيضا تويتر بالكذب على إيلون ماسك بشأن الحسابات الزائفة. وقالت الصحيفة أن الشكوى التي تم تقديم نسخة منها للجنة الأوراق المالية قد تمنح ماسك، الذى باتت صفقة شرائه لتوتير مهددة بسبب خلاف حول بيانات الحسابات الزائفة، دافعا فى معركته من أجل إثبات ان تويتر انتهكت شروط العقد عندما وافق على الاستحواذ على لشركة مقابل 44 مليار دولار، وأن تويتر ضلل المنظمين فيما يتعلق بدفاعاتها ضد القراصنة والمتسللين.