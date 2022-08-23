مسئول أمنى روسى: نعتزم توسيع التعاون مع دول الآسيان بجميع الاتجاهات

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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، الإثنين، عزم بلاده توسيع التعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) فى جميع الاتجاهات بين الجانبين.



وقال باتروشيف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن بلادنا تعتزم تفعيل الحوار الاستراتيجى متعدد الأوجه مع الرابطة، وتوسيع التعاون الفعلى فى جميع الجوانب، وكذلك العمل المشترك على الاستجابة للمشكلات الناشئة فى المنطقة".



وأكد المسئول الأمنى ​​الروسى أن "الآسيان" تعد أحد التنسيقات الأساسية للتفاعل السياسى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مُشيرًا إلى أنها لها دور رئيسى فى ضمان السلام والاستقرار والثقة المتبادلة بين اللاعبين الرئيسيين فى المنطقة.



كما شدد باتروشيف على أن "روسيا تدعم بشكل صارم الحفاظ على نظام العلاقات العابرة للحدود الوطنية المتمحور حول الآسيان فى المنطقة، والمُثل التى تروج لها الرابطة"، مُشيرًا إلى أنها تتوافق مع المفهوم الروسى الذى لا يتجزأ للأمن فى المنطقة، مضيفًا أنه "بفضل ذلك، تجد الدول الأعضاء فى الرابطة أرضية مشتركة تسمح بضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".



يُشار إلى أنه تم تأسيس منظمة الآسيان عام 1967 بمشاركة إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى للدول الأعضاء، وتعقد الآسيان اجتماعات سنوية لرؤساء الدول الأعضاء، كما تعقد اجتماعات سنوية لوزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث القضايا السياسية والاقتصادية التى تهم دولهم.