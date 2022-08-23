ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء، عن المسئول الأمريكى - الذى رفض الكشف عن هويته - قوله "إن هذه المعلومات تستند إلى تقارير مخابرات أمريكية"، مشيرا إلى قلق واشنطن إزاء التهديد المستمر الذي تشكله ضربات روسيا على الأهداف المدنية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد حذر أمس الأول الأحد من قيام روسيا بعمل عنيف الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بعيد الاستقلال.