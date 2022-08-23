اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:02 م
أكرم القصاص
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مرور المحلة ينفذ حملة لضبط المركبات والدراجات النارية المخالفة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:27 م
مرور المحلة ينفذ حملة لضبط المركبات والدراجات النارية المخالفة جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

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شن  قسم مرور المحلة بقيادة المقدم أيمن مكاوى رئيس قسم مرور المحلة، حملة أمنية مكبرة بشوارع مدينة المحلة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط المخالفين لتعليمات وقوانين المرور، تحت إشراف العقيد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بالاشتراك مع مباحث المرور تحت اشراف المقدم محمود أبو المكارم رئيس مباحث إدارة مرور الغربية.

شارك في الحملة ضباط قسم مرور المحلة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الدراجات النارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير وسحب 20  رخصة قيادة وتسيير وتحرير غرامات فورية بإجمالي 30  ألف جنيه.

وانتشر ضباط وافراد المرور بالميادين والمناطق الحيوية لتسيير حركة المرور ومنع التكدسات المرورية.




 


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