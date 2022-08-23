اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:27 م
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محافظ قنا يفحص طلبات مواطنين ويستمع لشكواهم

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:53 م
محافظ قنا يفحص طلبات مواطنين ويستمع لشكواهم محافظ قنا خلال استقباله المواطنين
قنا ــ صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ قنا ونائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة،  كل مواطن على حده واستمعوا لشكواهم ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

 وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

 وأضاف  الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

لقاءات المواطنين بالمحافظة (2)
لقاءات المواطنين بالمحافظة

 

لقاءات المواطنين بالمحافظة (3)
لقاءات المواطنين بالمحافظة

 

لقاءات المواطنين بالمحافظة (1)
لقاءات المواطنين بالمحافظة

 


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السكرتير العام بقنا

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