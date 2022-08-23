محافظ القاهرة: نسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لبحث المشاكل الخاصة بالمستثمرين والمناطق الصناعية بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة وعدد من المستثمرين وقيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة تحفيز المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل على جذب الاستثمار لتساهم في توفير المزيد من فرص العمل، مع مراجعة الخدمات المقدمة والبُنى التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية لرفع كفاءتها، وتشكيل لجنة لفحص طلبات المستثمرين لسرعة البت فيها طبقًا للقانون، والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية كشريك أساسى فى دعم تلك المناطق.

كما طالب محافظ القاهرة بتفعيل مكتب خدمة المستثمرين داخل كل منطقة صناعية إستثمارية يُمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة ومسئولى المرافق لحل مشاكل المستثمرين على الفور مع عمل ربط إلكترونى بين هذه المكاتب ومكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة لسهولة التواصل وحل المشكلات.