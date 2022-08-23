محافظ الإسكندرية يكرم جميع العاملين بالإداراة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة

الإسكندرية - جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، جميع العاملين بالإداراة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة برئاسة داليا المالكي، وذلك تقديرًا لهم على ما يبذلوه من مجهودات وتفانيهم فى العمل لمساهمتهم الفعالة في رفع مؤشر إنجاز محافظة الإسكندرية على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على الاستجابة الفورية والسريعة لجميع شكاوى المواطنين، موضحًا أن ملف خدمة المواطنين من الملفات ذات الأولية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.