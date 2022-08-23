محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف القيادية.. صور

كتب - أسامة عبد الحميد

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع لجنة اختيار القيادات لاختار المتقدمين لشغل عدد من المناصب القيادية والتجديد لآخرين بمديريتي التنظيم والإدارة والصحة والديوان العام وبعض الوحدات المحلية بمركزي ديروط وأسيوط، والتي تم الإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وعميد كلية التربية بجامعة أسيوط ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات، وأحمد فوزي مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط وأبو غدير عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتم خلال الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لبعض الوظائف منها تجديد تعيين وظيفة مدير عام الادارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بالتنظيم والادارة و مدير عام مركز التدريب الادارى بالتنظيم والادارة ومدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والادارة بأسيوط ومدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية بأسيوط ومدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية بديروط، ومدير عام الادارة العام للشئون الوقائية والرعاية الاساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط ومدير عام الادارة العام لشئون الانتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام وذلك لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المعلن عنها مسبقًا.



وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية لافتًا إلى أن الاختيار بين المتقدمين، يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي واللغة الانجليزية ، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها والوظيفة المتقدم لها.



وأضاف المحافظ أن اللجنة تحاورت مع المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة التي يعملون بها ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، كما تم توجيه أسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات ، مشيرًا إلى إنه تم فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم عن طريق اللجنة المشكلة لذلك للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقًا للمعايير والشروط حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.



كانت محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن حاجة مديريات الصحة والتنظيم والادارة وبعض الوحدات لمحلية والديوان العام، لشغل بعض الوظائف القيادية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة وذلك لتلبية احتياجاتها لشغل هذه الوظائف.



اجتماع المحافظ



اجتماع المحافظ



اجتماع المحافظ



جانب من اجتماع المحافظ



جانب من اجتماع المحافظ



محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات



محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات