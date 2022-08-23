لو عايز تشترى عفش بيتك من دمياط.. أعرف أهم الأسواق داخل المحافظة

دمياط - فريق المحافظات

تشتهر محافظة دمياط بصناعات متعددة، على رأسها صناعة الأثاث، تلك الصناعة الأبرز والأهم لدي أبناء محافظة دمياط، أيضًا يتمتع الأثاث الدمياطي بشهرة واسعة بين محافظات مصر، وذلك لجودة خاماته ومهارة تصنيعه.

ويقدم "اليوم" السابع" في هذا التقرير أهم مناطق الأثاث داخل محافظة دمياط، وأبرز أسواقها وطرق الوصول إليها، فإذا كنت تفكر في زيارة محافظة دمياط لشراء الاثاث الدمياطي، عليك قراءة هذا التقرير جيدًا.

منطقة أرض المعارض

هي المنطقة الأشهر داخل محافظة دمياط، كونها السوق الرئيسي للاثاث في دمياط، يوجد بها أكبر تجمع لمعارض الأثاث داخل المحافظة، تقع على طريق " دمياط - بورسعيد" وتتميز بوجود مستويات متعددة للاثاث بأشكالها المتميزة.

الأسعار في معارض هذه المنطقة تختلف نسبيًا عن باقي المناطق، ربما كان ذلك بسبب تواجد كبري معارض الآثاث في دمياط وأشهرها لتبدأ أسعار غرف النوم على سبيل المثال في معارض هذه المنطقة من 25000 جنيه بينما تصل أسعار بعض الغرف داخل معارض الآثاث بمنطقة أرض المعارض إلي 50000 جنيه.

سوق الأثاث بقرية السيالة والشعراء

يأتي هذا السوق كثاني الأسواق داخل محافظة دمياط من حيث الشهرة، ربما كان السبب في شهرته كونه بتخلي بتقديم منتجات بأسعار تنافسية، سوق الأثاث بقرية السيالة والشعراء يعد متنفسا للأسر محدودي الدخل والراغبين في اقتناء الاثاث الدمياطي، ورغم أسعاره التنافسية غير أن جودة الصناعة في هذه المناطق لا تقل كثيرًا عن باقي معارض المحافظة.

تبدأ أسعار غرف النوم في أسواق الآثاث بقرية السيالة والشعراء من 15000 جنيه وتصل إلي 30000 جنيه، عند سماع هذه الأسعار يتبادر إلي أذهاننا أن المنتجات تقل في قيمتها الصناعية وجودتها ولكن الأمر غير ذلك.

سر الأسعار التنافسية في هذا السوق يقع في أن أغلب صناع الأثاث هم من أهل المنطقة، فقط يضعون هامش ربح بسيط وهنا يكون الفارق.

شارع عبد الرحمن

أقدم أسواق الآثاث داخل محافظة دمياط، يقصده الجميع لمشاهدة الانتيكات وغرف النوم والصالونات، ويتميز هذا السوق بتقديم كافة منتجاته بسعر التصنيع، كما أن جميع المعروضات لم تدخل مرحلة التشطيب بعد، أمامك فرصة كبيرة لرؤية عفش منزلك قبل أن يدخل مراحل التشطيبات والدهانات، كما أنه يمكنك ايضا اختيار الالوان والأقمشة المناسبة لك.

سوق "شارع عبد الرحمن" يتيح الفرصة أمام الوافدين من خارج المحافظة لاختيار ما يناسبهم من ألوان الغرف، كما أنه يعلمك بكافة الخامات المستخدمة في تصنيع اثاثك المنزلي وهنا يكون الاختيار لك.

الأسعار متفاوتة داخل سوق شارع عبد الرحمن تحديدًا فأنت من يقرر المبلغ حسب اختيارك لمستوى الآثاث الذي قمت باقتنائه.