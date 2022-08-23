كيف تحصل على مصنع بدعم حكومى 40% ضمن المجمعات الجديدة؟

كتب - إسلام سعيد

بعد إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح 1000 وحدة صناعية جديدة فى اطارة المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز للترخيص" لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق محاور تنموية جديدة وخاصة فى صعيد مصر، يقدم "اليوم السابع" طرق الحصول وحجز المجمعات الجديدة.

- طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ 3 مجمعات صناعية جديدة.

- 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات فى 3 محافظات بالصعيد وهى (قنا– أسيوط – أسوان).

-القطاعات المتاحة الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية.

- يتم حجز الوحدات عبر شراء كراسة الشروط من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الحكومة تستهدف إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة.

- تخصيص 10 مليارات جنيه استثمارات المجمعات الجديدة.

- المجمعات الجديدة تتيح 5030 وحدة صناعية جاهزة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين

بحسب وزارة الصناعة هذه المجمعات تم انشاؤها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووفقاً لاعلى المعايير التكنولوجية والبيئية.