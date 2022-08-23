اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:57 ص
أكرم القصاص
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غلق وتشميع معمل تحاليل طبية لمخالفته الاشتراطات والقوانين بالإسماعيلية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:47 ص
غلق وتشميع معمل تحاليل طبية لمخالفته الاشتراطات والقوانين بالإسماعيلية الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصدر الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة، قراراً بغلق وتشميع معمل تحاليل طبية لمخالفته الاشتراطات وقوانين العلاج الحر، لعدم وجود ترخيص مكانى وعقد نفايات، فضلا عن تحريز بعض المواد المستخدمة فى التحاليل الطبية منتهية الصلاحية.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قد قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتوره هبه طه مدير إدارة العلاج الحر ودكتوره نورهان عادل عضو إدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع لجنة من الحى، وتم تشميع معمل التحاليل الطبية المخالف بناء على قرار الغلق الصادر من معالى الوزير المحافظ بقرار رقم 566 لسنة 2022.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطني وإستكمالا لحملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالإسماعيلية.

 


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