ضبط 38 ألف مصاصة مجهولة المصدر و400 كيلو شيكولاتة و2 طن ملح غير صالح للاستهلاك

الغربيــــة عادل ضرة

شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة من مفتشي الرقابة التجارية، تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية، وعضوية محمد فوزي وأحمد فاروق وتامر الأشعل ومحمد السنوسي ووحيد ميشيل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية تابع لشركة أغذية وذلك لحيازتة وعرضة بقصد البيع أغذية أطفال من صنف مصاصة وكريمة شيكولاتة مجهولا المصدر غير مصحوبا بالمستندات ومشتبه في صلاحيتها في مخزن غير مرخص مدخلا الغش والتدليس علي جمهورالمستهلكين تم التحفظ علي عدد 38400 قطعة مصاصة ووزن 400 كجم كريمة شيكولاتة.

كما تم ضبط صاحب مصنع لصناعة الآيس كريم وذلك لحيازته بقصد الاستخدام في إنتاج الأيس كريم شكائر ملح طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبة في صلاحيتة لوجود رطوبة شديدة بالملح ظاهرة بالعين المجردة تم التحفظ علي وزن 2 طن ملح طعام.

كما تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار عن مواد بترولية، وتحرير محضر غيابي ضد صاحب مستودع أسطوانات بوتجاز، وذلك لقيامه بغلق المستودع في مواعيد العمل دون إذن من الجهات المختصة، وقد حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بشانها .



المضبوطات



المضبوطات