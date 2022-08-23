ضبط 2500 كيلو دقيق بلدى مدعم خلال حملة رقابية بالبحيرة

أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط مطحن قام بتجميع 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 2500 كيلو من السوق السوداء وبيعه للمخابز السياحية بغرض التربح والكسب الغير مشروع ،وتم إتخاذ الاجراءات اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

اشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.