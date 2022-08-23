ضبط 2500 كيلو دقيق بلدى مدعم خلال حملة رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكثفة على الأسواق والمخابز بمركز الدلنجات، بالاشتراك مع مباحث التموين لمواجهة بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط مطحن قام بتجميع 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 2500 كيلو من السوق السوداء وبيعه للمخابز السياحية بغرض التربح والكسب الغير مشروع ،وتم إتخاذ الاجراءات اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.
اشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.
يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى وفقا للجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.
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