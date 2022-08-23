اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:27 م
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ضبط 1300 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:19 م
ضبط 1300 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة لحوم مجمدة ــ أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز والأسواق بمركزى كفر الدوار وحوش عيسى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1300 كيلو كبدة مجمدة و500 كيلو سردين مجمد غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

 

وتأتى هذه الحملات فى  إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

كما تم ضبط 3 مخابز بلدية مدعمة قاموا باختراق المنظومة الاليكترونية للخبز المدعم  بواقع 45090 رغيفا بما يعادل 70 شيكارة دقيق بلدي مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأسفرت الحملات أيضا عن تم تحرير 10 محاضر لأنشطة تجارية مختلفةلعدم الاعلان عن الاسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى  مدير الرقابة بمديرية التموين.


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