وفي صفحتها الأولى، ركزت صحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم على تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التي أكد فيها أن الرئيس السيسي يرافقه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان استقبلا بمطار العلمين ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفه ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات السفير بسام راضي التي أوضح فيها أن الرئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، كما أعرب الرئيس عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

من جانبها، أبرزت صحيفة "اللواء" اللبنانية في عددها الصادر اليوم اللقاء حيث أوضحت أنه أول لقاء رفيع المستوى تستضيفها مدينة العلمين الساحلية بخلاف ما اعتادت عليه مصر من عقد قمم في العاصمة القاهرة ومدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة تأكيد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي على أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.