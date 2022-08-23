سيدة تتبرع بنصف مليون جنية لإنشاء مسجد جامعة الأزهر بدمياط وفاء لذكري زوجها

دمياط - فريق المحافظات

تبرعت سيدة بمبلغ مالي لإنشاء مسجد جامعة الأزهر فرع دمياط، وذلك وفاء لذكري زوجها.

واستقبلت إدارة جامعة الأزهر بدمياط، سيدة تدعي "ز، ف"، والتي قامت بالمشاركة في إنشاء جامعة الأزهر داخل محافظة دمياط، وقد قامت السيدة بالتبرع بمبلغ مالي بلغ نصف مليون جنية، وذلك من أجل إنشاء مسجد الجامعة على أن يكون على نفس تصميمات مسجد الأزهر الشريف.

وكانت أهالى محافظة دمياط قد أطلقوا مبادرة شعبية عبر صفحات التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، من أجل المشاركة في المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية لجامعة الأزهر فرع دمياط، والتى تتضمن إنشاء 4 كليات أبرزهم كليتي الطب والصيدلة.